Андрей Мазуровский: «Время тотальной безответственности прошло»

Текст: Андрей Мазуровский

Россияне по праву гордятся тем, что наша страна богата природными ресурсами. У нас огромные территории для производства сельскохозяйственной продукции, большие запасы пресной воды, богатейшие недра, дающие практически все необходимое для развития… У нас есть, чего просто нет у других народов или есть в очень ограниченном виде.

Все это значит, что мы просто обязаны жить хорошо, достойно. Ведь есть же примеры очень успешных стран, практически лишенных собственных природных богатств.

У нас же люди часто задаются вопросами: почему в такой богатой стране не решается проблема бедности? Почему многие обречены на жалкое существование с мизерными пенсиями? Почему они вынуждены жить в гнилых домах, пить, мягко говоря, некачественную воду? И много еще разных «почему».

Маргарет Тэтчер в одной из своих книг, размышляя о развитии Англии, поделилась впечатлением о заинтересовавшем ее суждении известного французского мыслителя и государственного деятеля Алексиса де Токвиля, который задавался в этих случаях вопросами:

- а поощряют ли законы стремление народа к успеху?

- дают ли свободу действий?

- способствуют ли развитию чутья и навыков поиска?

- дают ли людям возможность пожинать плоды?

Если мы попытаемся ответить на них применительно к нашей действительности, глубоко сомневаюсь, что ответы будут положительными. Почему? Возможно, это происходит потому, что власти редко вспоминают, что самый главный ресурс страны, самая большая ценность - это человек! А само по себе государство существует только для того, чтобы создавать основу для развития талантов людей, благодаря которым будет продолжаться развитие.

Как любят часто говорить политики: государство для человека, а не человек для государства.

Но говорить одно, а сделать это практически – другое. Практика последних лет показывает, что именно те сферы жизни, которые призваны формировать человека, воспитывать грамотного, ответственного гражданина, первыми подвергались «оптимизации», сокращению, уничтожению. Именно с образования и культуры у нас в стране началась агрессивная «оптимизация». Чем это можно объяснить: безграмотностью, непрофессионализмом, невоспитанностью тех, кто оказался облеченным властью на самом высоком уровне? Если так, то почему такие люди определяют правила нашей жизни и контролируют ее ход? Почему не несут ответственности?

Считаю, что мы зря отказались от советской системы подготовки кадров, в которой будущий лидер проходил свой карьерный путь начиная с маленьких коллективов, приобретал жизненный, рабочий и социальный опыт. Такие руководители в дальнейшем редко отрывались от земли, мыслили более рационально и грамотно.

Нам часто пишут письма с жалобами на чиновников, возмущаются несправедливостью. А что делают облеченные властью? Вместо помощи в решении проблем гневаются на тех, кто справедливо о них заявляет, иногда преследуют, превращая их в своих недругов. Тратят массу сил и времени на борьбу с этими людьми, мешающими им спокойно жить. Короче, им комфортно работать с послушной бессловесной терпеливой массой, которая только втихаря, на кухонке, позволяет себе выражать возмущение.

Но согласитесь, ведь только благодаря небезразличным и бесстрашным людям, умеющим говорить честно и открыто, не дающим власти дремать, что-то может меняться к лучшему. Иногда такие люди становятся, говоря политическим языком, оппозицией партии власти, не способной порой решать самые насущные и важные проблемы. Оппозиция - это нормально, это даже хорошо. В принципе, все хотят позитивных изменений в развитии страны, регионов, у людей просто разные видения, методы, решения. Надо слышать их, обсуждать и выбирать оптимальные пути. И какое имеет значение, кто их предложил. Не стоит высокомерно отбрасывать предложения, не давая оппозиции никакого шанса на участие в решении проблем.

Лишая всегда находящуюся в меньшинстве оппозицию практической работы, партия власти сама оставляет им вместо совместных дел только роль критиков. Это нерациональное использование человеческого ресурса. Это же часть нашего общества, причем приличная.

Всем известно, что многие граждане не ходят на выборы, некоторые из участников делают это формально, лишь бы избежать проблем с руководством. Основная масса избирателей партии власти - представители бюджетной сферы, которую шеренгами ведут в избирательные участки: учителя, медики, социальные работники и пенсионеры как раз сами больше всего страдают от плохих и несправедливых законов и деяний избранной ими же власти.

Но, даже при всем критическом отношении к современной избирательной системе, следует признать, что именно в предвыборные дни люди говорят о наболевшем, высказывают замечания, вносят предложения. При этом некоторые проблемы решаются, другие формируются в наказы. Но теперь на местных выборах скоро поставят крест, что же будет дальше? Каста менеджеров, чиновников еще более вырастет, укрепит свои позиции, станет практически недосягаемой для населения и полностью бесконтрольной.

Как пишет политолог Ольга Чернокоз, в регионах сложилась пагубная система «кланового назначения», когда та или иная группа лоббирует во властные структуры своих людей, а потом на этой территории уже не население, а лоббисты через приведенных ими к власти людей решают все свои личные дела. А интересы населения? О них просто забывают, ведь наказания, как пишет та же политолог, за плохо сделанную работу или бездеятельность у нас не существует. Самое страшное, что им грозит за безделье – перевод на другую еще более высоко оплачиваемую работу.

Отсюда и растущая безответственность. Ведь не случайно в последние несколько лет, как показали исследования, молодые люди не хотят быть космонавтами, военными или предпринимателями. Они в большинстве своем желают быть государственными служащими: денежно, сытно и никакой ответственности!

Я не хочу стричь всех под одну гребенку, есть, конечно, исключения, но согласитесь, что чаще всего это именно так. Многих из тех, кто честно и искренно желали работать, быстро встраивают в систему.

Я не подвергаю сомнению все те благие дела, которые происходят в обществе. О них мы слышим часто и много. Я больше о том, как мы будем жить в новых реалиях дальше, как мы все вместе, независимо ни от каких политический симпатий и убеждений, будем решать самые острые жизненные проблемы наших граждан в нашей стране. // Фото: Joseph Ruwa / Pexels