62-летняя женщина пострадала под колесами Lexus на проспекте Ленина

62-летняя женщина переходила центральную улицу в Петрозаводске, когда ее сбила иномарка. Выдвигалась версия, что водителя могло ослепить солнце, но в официальном комментарии Госавтоинспекции о звезде ни слова. Обстоятельства дорожного происшествия пока устанавливают.

«Петрозаводск говорит» ранее писал, что днем 25 сентября на проспекте Ленина на пешеходном переходе жестко сбили женщину. Петрозаводчанка не смогла самостоятельно подняться, ей на помощь бросились прохожие.

По сообщению дорожной полиции, за рулем автомобиля Lexus находилась 36-летняя женщина-водитель.

«При проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставила преимущество и совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства»,

- указали в Госавтоинспекции города.

Телесные повреждения получила 62-летняя женщина-пешеход. Пострадавшей назначили лечение.