243 ребенка и 652 взрослых – новый рекорд по заболевшим в Карелии

Карелия обновила рекорд по суточному числу заболевших новой коронавирусной инфекцией. Согласно последним данным на 3 февраля, в республике подтверждено 895 новых случаев заражения, в том числе 243 – среди детей. Таким образом общее число заболевших за все время пандемии возросло до 101 403.

В ковидных стационарах лечатся 800 пациентов, в состоянии средней тяжести - 734 человека, в тяжелом – 57 (из них непривитых - 54). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжелых пациентов, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Поправились за последние сутки 698 человек, за все время пандемии выздоровели 96 135 человек. За сутки официально подтверждено еще четыре случая смерти пациентов от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1327 человек. (фото pixabay.com, Anestiev)