11 апреля 2026, 08:30
11 апреля синоптики прогнозируют теплую погоду
В субботу воздух в Карелии прогреется до плюс 14 градусов
Сегодня, 11 апреля, в Петрозаводске синоптики прогнозируют небольшую облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днём +7...+9°С. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха днём +9...+14°С, местами +4...+9°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале днём +11°C.
В Кеми днём +11°C.
В Кондопоге днём +9°C.
В Медвежьегорске днём +11°C.
В Олонце днём +11°C.
В Пудоже днём +8°C.
В Сегеже днём +10°C.
В Сортавале днём +9°C.
В Суоярви днём +10°C.