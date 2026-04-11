11 апреля 2026, 08:32
Странные круги в небе заметили жители Петрозаводска
Необычное явление на ночном небосклоне сфотографировали горожане
фото: Подслушано в ПТЗ
Новостные ленты в социальных сетях пестрят фотографиями странных кругов над домом в Петрозаводске. Горожане гадают, что это: следы от летательного аппарата или какое-то погодное явление.
Несколько очень ровных параллельных кругов над домом смотрятся очень эффектно. Авторы фотографий не выражают никакой тревоги. Гораздо страшнее было вчера вечером жителям улицы Мелентьевой - они сообщили нашей редакции, что во время прогулки прямо над их головами пролетел беспилотник.
