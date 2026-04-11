Установлена дата выпускных балов в российских школах

Выпускные вечера в школах России пройдут 27 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

"Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера 27 июня 2026 года",

— сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

При этом в министерстве подчеркнули, что дата носит рекомендательный характер. Цель установки единой даты - создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны.

