11 апреля 2026, 08:56
Установлена дата выпускных балов в российских школах
Минпросвещения установило единую дату прощания со школой
фото: Петрозаводск говорит
Выпускные вечера в школах России пройдут 27 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
"Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера 27 июня 2026 года",
— сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
При этом в министерстве подчеркнули, что дата носит рекомендательный характер. Цель установки единой даты - создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны.
