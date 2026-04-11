Сварщики и швеи Карелии поборются за миллион рублей

В республике стартует региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Соревнования пройдут в мае и июне по пяти номинациям: сварщик, швея, машинист экскаватора, ветеринарный фельдшер и «Второй старт» для ветеранов специальной военной операции, прошедших переобучение.

Региональные этапы стартуют 22 мая с номинации «Второй старт», затем 19–20 мая пройдут состязания сварщиков, 16 июня – ветеринарных фельдшеров, 18 июня – машинистов экскаватора, а завершатся соревнования 24–25 июня конкурсом швей.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Участником конкурса может стать гражданин Российской Федерации, работающий на территории Карелии, в возрасте не моложе 18 лет и со стажем работы по профессии не менее трех лет. Заявки принимаются через портал «Работа России» как от самих соискателей, так и от работодателей.

Победители региональных этапов представят Карелию на федеральных соревнованиях, которые пройдут в июле–сентябре в Саранске, Новочебоксарске, Перми, Нижнем Новгороде и Самаре. Финалистов ждет не только возможность продемонстрировать мастерство, но и денежные призы: за первое место – 1 миллион рублей, за второе – 500 тысяч, за третье – 300 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году региональный этап проходил по четырем номинациям: «Сварщик», «Швея», «Машинист экскаватора» и «Второй старт». Участниками конкурса стали 33 человека. Тогда наш земляк Илья Рюппиев, сотрудник машиностроительного завода Росатома «Петрозаводскмаш», стал абсолютным победителем федерального этапа в номинации «Сварщик» и получил главный приз – 1 миллион рублей.