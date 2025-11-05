Звуковую рекламу магазина в Карелии признали незаконной

Магазин одежды и обуви в одном из торговых центров Петрозаводска привлекал покупателей звуковой рекламой. Ролик звучал из колонок на фасаде центра, сообщили в республиканском УФАС.

Надзорное ведомство признало такой способ борьбы за клиентов незаконным. Запрещается распространять звуковую рекламу через оборудование на фасадах зданий.

После вмешательства контролирующей службы владелец магазина отключил звуковую рекламу. Нарушителю грозит штраф.