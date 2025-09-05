Звезду «Интернов» обвинили в контрабанде наркотиков

Популярная российская актриса Аглая Тарасова стала фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, пару дней назад артистка прилетела из Израиля. В московском аэропорту Домодедово у нее был обнаружен вейп с гашиш-маслом внутри. Тарасова была задержана.

В ближайшее время для звезды сериала «Интерны» будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что Минтранс работает над открытием аэропортов на юге России.