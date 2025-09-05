Минтранс работает над открытием аэропортов на юге России

Идет работа над возобновлением работы аэропортов юга России. Такое заявление сделал глава Минтранса Андрей Никитин, его слова приводит ТАСС.

Напомним, ранее в июле после трехлетнего перерыва начал свою работу аэропорт Геленджика. Первый самолет из Москвы приземлился там 18 июля.

Никитин отметил, что воздушная гавань Геленджика точно не будет последней открывшейся. В частности, относительно аэропортов Краснодара и Анапы, также принимающих большое количество туристов, ведомство рассматривает разные варианты, однако никаких уточнений Никитин не дал.

Напомним, в феврале 2022 года были закрыты 11 авиагаваней на юге России.

