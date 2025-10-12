Знакомство с мэром подсудимый пытался превратить в кругленькую сумму

10 октября в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение громкого уголовного дела, возбужденного в отношении Алекси Раумо. Обвиняемый возглавлял в Карелии центр «Мой бизнес», занимал должность заместителя директора АО «Корпорация развития РК», был советником Главы Карелии.

Раумо обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ: ч.4 ст. 159 (мошенничество), ч.3 ст. 160 (присвоение), чч. 2,5,6 ст. 290 (получение взятки). Раумо свою вину признавать категорически отказывается.

Обвинение в мошенничестве связано с Петрозаводским экспериментальным предприятием клееных конструкций, которое испытывало проблемы с реализацией инвестпроекта. Предприятие должно было перезаключить договор на аренду земли, который был заключен с петрозаводской администрацией. Подсудимый, узнав о трудностях, связался с представителем компании и предложил помощь, сославшись на знакомство с мэром Петрозаводска Инной Колыхматовой.

За содействие, по версии гособвинения, он попросил 10 миллионов рублей. Прокурор настаивает, что Раумо ввел в заблуждение бизнесмена, который к тому моменту уже сотрудничал со следствием.

