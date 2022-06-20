Злоумышленник не задумывался о том, что тратит чужие деньги

Петрозаводчанка потеряла банковскую карту, которой не упустил возможность воспользоваться злоумышленник. По сообщению пресс-службы МВД, теперь ему предстоит ответить за противозаконные действия по статье 158 УК РФ «Кража».

Потерю банковской карты пострадавшая заметила после того, когда на телефон стали приходить сообщений о списании денег. 34-летняя петрозаводчанка незамедлительно заблокировала счет, но сумму в размере 2800 рублей она все же потеряла. Женщина обратилась в полицию

Сотрудники отдела № 3 УМВД по Петрозаводску установили причастного к списанию средств. Им оказался 28-летний местный житель. Вместо того, чтобы сообщить о находке в правоохранительные органы, мужчина купил сигареты и продукты питания. По его словам, он не задумался о том, что тратит чужие деньги. В настоящее в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит либо крупный штраф в размере от ста тысяч, либо принудительные работы. Фото: istockphoto.