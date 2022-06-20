Лишенный прав водитель теперь лишился и автомобиля

Инспекторы ДПС днем 19 июня отстранили от управления нарушителя. У автомобилиста не было прав, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Ранее 66-летнего мужчину лишили права управления транспортным средством, но он все же сел за руль. Автомобиль у нарушителя изъяли и увезли на эвакуаторе.

Теперь водителю грозит штраф в сумме 30 тысяч рублей или административный арест до пятнадцати суток, или обязательные работы от 100 до 200 часов. Какое именно наказание назначить, решит суд. // Фото: ГИБДД Карелии