Пожар уничтожил ферму в Карелии, сгорели куры и бычок

В ночь на 19 июня на ферме в Нижних Виданах Пряжинского района случился пожар. Об этом владельцы сообщили на своей официальной страничке ВКонтакте.

По словам хозяев семейной фермы, сгорели постройки, автомобиль, погиб один бычок и куры. Другого бычка и коров успели вывести.

- Потеряли всех кур, не удалось спасти одного бычка, другой обгорел, но живой. Коров успели вывести, хоть и выводили под огнем. Сгорела машина,

- написали фермеры.

Сейчас они лишились оборудования, в том числе холодильников, кормов, инструментов, строительных материалов. Так что предупредили: возить продукцию в город пока не смогут.

Нужно лечить пострадавших животных и строить для них временный навес, рук на все не хватает. Владельцы высказали предположение, что ферму подожгли. Но это должны установить следователи.

- Следствие выясняет обстоятельства происшедшего, вероятнее всего - поджог. Пожар начался с места хранения кормов. Электроприборов там не было. Проводка для освещения была свежая и надлежащего качества,

- написали хозяева.

В комментариях им сочувствуют и советуют обратить внимание на конкурентов. // Фото: ВКонтакте