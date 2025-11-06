06 ноября 2025, 06:30
Погода

Жителям Карелии рассказали о погоде на 6 ноября

В Петрозаводске дождь не ожидается, но в районах может и пойти
опавшая листва
фото freepik

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +8, +10 градусов в течение суток.

В Карелии облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +5, +10 градусов в течение суток.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +7;

В Медвежьегорске, Кондопоге, Олонце, Сортавале днем +10;

В Сегеже, Суоярви, Пудоже днем +9.

