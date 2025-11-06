06 ноября 2025, 06:30
Жителям Карелии рассказали о погоде на 6 ноября
В Петрозаводске дождь не ожидается, но в районах может и пойти
фото freepik
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +8, +10 градусов в течение суток.
В Карелии облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +5, +10 градусов в течение суток.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +7;
В Медвежьегорске, Кондопоге, Олонце, Сортавале днем +10;
В Сегеже, Суоярви, Пудоже днем +9.