Жительница Карелии судится с минздравом из-за ненужной операции

Жительница Олонецкого района, которой сделали в районной больнице ненужную операцию, будет обжаловать решение Верховного суда Карелии. Она уже направила жалобу в третий кассационный суд Петербурга.

Напомним, в Олонецком районном суде рассмотрели иск Оксаны Б. (имя и фамилия изменены) к районной больнице, где ей сделали случайную операцию. Соответчиком по гражданскому делу является карельский Минздрав. Судья Курсов отказал в выплате компенсации морального вреда пациентке, не увидев в действиях врача-хирурга врачебной ошибки или халатности.

Как нам сообщила Оксана, решение районного суда она пыталась обжаловать в высшей инстанции, но в Верховном суде Карелии его оставили без изменений. Тогда она решила, что дойдет до Верховного суда России.

Сейчас женщина собрала документы и обратилась с кассацией в суд Санкт-Петербурга. Заседание назначено на 13 октября.

В ноябре 2023 года жительница Олонецкого района обратилась за медицинской помощью. Ей назначили операцию по удалению грыжи.

«Во время операции, когда меня уже разрезали, я услышала: «Ой, а это не грыжа, матка очень больших размеров, возможно беременность или миома».

В итоге грыжу мне не удаляли. Как потом объяснил доктор-хирург, под наркозом мышцы расслабились, и грыжа ушла на свое место. Тогда я спросила, а почему же мне перед операцией не сделали УЗИ, ведь тогда бы сразу стало понятно, что операция мне нужна по гинекологической линии?! Но мне ответили, что при грыже в медицинских стандартах нет показаний для УЗИ и осмотра врача-гинеколога. Хотя мы все знаем, что если у женщины болит живот, то всегда обследуют и по гинекологическому направлению», – поделилась Оксана.

Наша собеседница только через несколько месяцев смогла сделать операцию в Республиканской больнице, которая ей действительно была жизненно необходима.