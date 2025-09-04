Жительница Карелии отправила деньги аферистам по почте

В полицию Олонецкого района обратилась 74-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, ей позвонили и сообщили о том, что на нее оформлено 10 микрозаймов. Также кто-то якобы пытался украсть деньги с ее счета. Для спасения средств требовалось их обналичить и отправить на некую экспертизу. В итоге женщина сняла наличные и по почте в конверте отправила их злодеям. Ущерб составил 450 тысяч рублей. После этого женщину пытались убедить найти еще 400 тысяч рублей, но в этот момент она поняла, что это обман.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

