Мужчина из Петрозаводска сдал машину в сервис и стал жертвой обмана

В полицию Петрозаводска обратился житель карельской столицы. Он рассказал, что попался на удочку мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он сдал свою машину в автосервис на ремонт. Через некоторое время ему позвонил якобы работник этой организации и сообщил, что для ремонта нужно купить еще одну деталь стоимостью 20 тысяч рублей. Горожанин перевел деньги на продиктованный счет. Когда пришло время забирать автомобиль, выяснилось, что никто из работников сервиса мужчине не звонил.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что жительница Карелии стала жертвой злодеев при попытке подзаработать.