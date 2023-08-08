08 августа 2023, 09:26
Жители Карелии стали больше тратить на борьбу со стрессом
Не испытывали стресс в этом году только 8% участников исследования
У многих в Карелии увеличились траты на борьбу со стрессом. Это выяснили аналитики hh.ru вместе с экспертами психологической платформы Alter.
У 43% жителей Карелии, как показало исследование, по сравнению с прошлым годом выросли расходы на борьбу и восстановление от стресса. Траты еще 43% не изменились, у 3% немного снизились. В этом году еще не испытывали стресс 8% респондентов.
Если смотреть по сферам деятельности, то больше всех тратят на жизнь без стресса работники маркетинговой сферы, кадровые и HR-специалисты, работники сферы стратегии и консалтинга. // фото unsplash.com/Emma Simpson