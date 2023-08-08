Жители Карелии стали больше тратить на борьбу со стрессом

У многих в Карелии увеличились траты на борьбу со стрессом. Это выяснили аналитики hh.ru вместе с экспертами психологической платформы Alter.

У 43% жителей Карелии, как показало исследование, по сравнению с прошлым годом выросли расходы на борьбу и восстановление от стресса. Траты еще 43% не изменились, у 3% немного снизились. В этом году еще не испытывали стресс 8% респондентов.

Если смотреть по сферам деятельности, то больше всех тратят на жизнь без стресса работники маркетинговой сферы, кадровые и HR-специалисты, работники сферы стратегии и консалтинга. // фото unsplash.com/Emma Simpson