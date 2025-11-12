12 ноября 2025, 14:25
Жители целого города в Карелии останутся без воды

Ремонтные работы на сетях запланированы в Беломорске
В четверг, 13 ноября, жители Беломорска останутся без воды. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.

В этот день в городе будут проводиться ремонтные работы на сетях на улице Пушкинской. В связи с этим водоснабжение будет отключено с 9 до 17 часов.

Жителям города рекомендуется сделать запасы воды.

Ранее сообщалось о том, что сильные дожди пройдут 13 ноября в Карелии.

Беломорск
Вода
Отключение
новости Карелии