12 ноября 2025, 14:25
Жители целого города в Карелии останутся без воды
Ремонтные работы на сетях запланированы в Беломорске
Фото: freepik
В четверг, 13 ноября, жители Беломорска останутся без воды. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.
В этот день в городе будут проводиться ремонтные работы на сетях на улице Пушкинской. В связи с этим водоснабжение будет отключено с 9 до 17 часов.
Жителям города рекомендуется сделать запасы воды.
