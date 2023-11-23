Житель Карелии Владислав Моисеев погиб в ходе СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Владислав Моисеев. Об этом сообщил глава администрации Пудожского района Алексей Зубов.

Прощание с погибшим военнослужащим состоится 23 ноября с 17 до 22 часов и 24 ноября с 9 до 13 часов в доме культуры поселка Красноборский. Траурная церемония пройдет там же в 13 часов в пятницу.

Ранее стало известно о гибели на СВО жителя Петрозаводска Игоря Молокова. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com