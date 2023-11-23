Один из пешеходных переходов убрали в Петрозаводске

В Петрозаводске демонтирован пешеходный переход на Древлянской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Отмечается, что существовавший переход не отвечал требованиям безопасности. Там отсутствовало освещение, тротуар по нечетной стороне, не было заниженного бордюрного камня.

Пешеходов попросили быть внимательными на этом участке дороги. // Фото: «Петрозаводск говорит», ГИБДД Петрозаводска