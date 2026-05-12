12 мая 2026, 10:00
Житель Карелии Сергей Блинов погиб на СВО
В Питкярантском округе похоронят еще одного погибшего земляка
Изображение от Freepik
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Сергей Блинов. Об этом информирует паблик газеты «Новая Ладога».
Сообщается, что военнослужащий родился в 1990-м, а его жизнь оборвалась 3 мая этого года.
О дате похорон издание планирует сообщить дополнительно.
Ранее в Петрозаводске простились с бойцом Александром Чучко, которого похоронили на Аллее Славы на Сулажгорском кладбище в Петрозаводске.