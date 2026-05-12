Житель Карелии Сергей Блинов погиб на СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Сергей Блинов. Об этом информирует паблик газеты «Новая Ладога».

Сообщается, что военнослужащий родился в 1990-м, а его жизнь оборвалась 3 мая этого года.

О дате похорон издание планирует сообщить дополнительно.

Ранее в Петрозаводске простились с бойцом Александром Чучко, которого похоронили на Аллее Славы на Сулажгорском кладбище в Петрозаводске.