Более десяти новых медицинских специальностей появятся в России

В России появятся новые медицинские специальности. Минздрав предложил обновить перечень медицинских специальностей с 1 сентября. Будут введены более десяти новых и исключены несколько имеющихся, но уже устаревших должностей.

Предполагается, что среди врачей больше не будет диабетологов, офтальмологов-протезистов, подростковых психиатров, сексологов, сурдологов, энтомологов, фельдшеров-наркологов, педиатров городских (районных). Их функции передадут другим специалистам. Медики, которые уже были приняты на такие должности, продолжат работу до окончания действия трудового договора.

Ведомство предлагает ввести должности врачей по медицине здорового долголетия, физической и реабилитационной медицины, медицинского микробиолога, медицинского логопеда и медпсихолога, нейропсихолога, нутрициолога, специалистов по физической реабилитации (кинезиоспециалиста) и эргореабилитации (эргоспециалиста), сообщает ТАСС.

Также могут появиться сестры по медицинской реабилитации и специалисты по оказанию медпомощи обучающимся.

