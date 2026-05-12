12 мая 2026, 10:24
Пассажиров предупредили об изменениях в работе междугороднего автобуса
Частный перевозчик отменил два рейса до Великой Губы
В паблике «Карелавтотранса» появилась информация об отмене двух рейсов из столицы Карелии до Великой Губы.
По информации источника, 15 мая рейс по маршруту № 524 «Петрозаводск — Великая Губа», отправляющийся в 17:30 из Петрозаводска, по техническим причинам выполняться не будет.
Аналогичная ситуация и с автобусом, запланированным на 17 мая в 08:45 из Петрозаводска.
Ранее сообщалось о том, что 12 мая в Кондопожском районе пройдут взрывные работы.