12 мая 2026, 09:47
Названы российские регионы, в которых клещи кусают активнее всего
По стране зафиксировано более 43 тысяч случаев нападения опасных паразитов
В Роспотребнадзоре оценивают ситуацию по клещевым инфекциям как стабильную. В России зафиксировано более 43 тысяч жалоб на укусы клещей, прививку против клещевого вирусного энцефалита сделали более 2,2 млн человек.
Больше всего обращений к медикам из-за клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Алтае и в Санкт-Петербурге.
В ведомстве отметили, что из-за сезонной активности клещей особе внимание уделяют профилактике. Специалисты проводят обработку мест массового пребывания людей, территорий образовательных и летних оздоровительных учреждений. К 12 мая акарицидные обработки охватили более 46 тыс. гектаров.