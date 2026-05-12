Названы российские регионы, в которых клещи кусают активнее всего

В Роспотребнадзоре оценивают ситуацию по клещевым инфекциям как стабильную. В России зафиксировано более 43 тысяч жалоб на укусы клещей, прививку против клещевого вирусного энцефалита сделали более 2,2 млн человек.

Больше всего обращений к медикам из-за клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Алтае и в Санкт-Петербурге.

В ведомстве отметили, что из-за сезонной активности клещей особе внимание уделяют профилактике. Специалисты проводят обработку мест массового пребывания людей, территорий образовательных и летних оздоровительных учреждений. К 12 мая акарицидные обработки охватили более 46 тыс. гектаров.