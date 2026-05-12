Умерла правнучка Владимира Ленина

В возрасте 47 лет не стало двоюродной правнучки вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.

Елена Ульянова была другом музея-заповедника «Горки Ленинские» в Московской области. По предположению ТАСС, вероятной причиной смерти стали осложнения, вызванные стоматологическими хирургическими вмешательствами.

Ульянова рассказывала о себе, что была наследницей Ленина. У него самого не было детей, единственным ребенком была дочь его младшего брата Дмитрия - Ольга Ульянова, которая приходилась Елене бабушкой (Ольга Ульянова умерла в 2011 году в возрасте 89 лет).