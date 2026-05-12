Жителям Петрозаводска напомнили о запретах в городе

В Петрозаводске с 20 апреля введен особый противопожарный режим. В мэрии карельской столицы напомнили горожанам о запретах, которые действуют в этот период.

Так, в городе запрещено разводить костры в лесопарковых зонах, сжигать мусор, траву, листву, складировать горючие материалы и другое. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Помимо этого, горожанам и гостям Петрозаводска нельзя купаться во всех водоемах карельской столицы. Это касается и Онежского озера.

Ранее сообщалось о том, что Петрозаводск попал в необычный топ туристических предпочтений.