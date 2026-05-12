Две петрозаводчанки получили «задание от начальника» и лишились денег

В полицию Петрозаводска обратилась 39-летняя индивидуальный предприниматель и сообщила, что мошенники обманули её сотрудницу, сообщили в МВД по РК.

По данным источника, на служебный телефон стажёру поступило сообщение якобы от владелицы салона, в котором говорилось о необходимости взять из кассы 38 тысяч рублей и оплатить заказ в одном из банков. Жертва мошенников сделала всё, как ей велели, а затем позвонила своему руководителю и узнала, что та никаких сообщений не отправляла.

В аналогичной ситуации оказалась 24-летняя администратор салона красоты из столицы Карелии. На служебный телефон ей поступило сообщение с поручением срочно оплатить заказ. Девушка перевела по указанным реквизитам 13 тысяч рублей, затем связалась с владелицей заведения и узнала, что та ни о чём не просила.

В настоящее время по заявлениям потерпевших проводятся проверки.