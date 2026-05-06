06 мая 2026, 10:41
В ходе СВО погиб житель Карелии Александр Чучко
В Петрозаводске простятся с погибшим военнослужащим
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Александр Чучко. О смерти военнослужащего сообщили в паблике «Суоярвский вестник».
По данным издания, мама бойца работает врачом в Медвежьегорском округе, а его жена родилась и выросла в Суоярви.
Прощание с военнослужащим состоится 8 мая в Петрозаводске. Александр Чучко будет похоронен на Аллее Славы на Сулажгорском кладбище.
Ранее сообщалось о том, что в ходе проведения специальной военной операции погиб житель Кемского округа Роман Силичев.