В ходе СВО погиб житель Карелии Александр Чучко

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Александр Чучко. О смерти военнослужащего сообщили в паблике «Суоярвский вестник».

По данным издания, мама бойца работает врачом в Медвежьегорском округе, а его жена родилась и выросла в Суоярви.

Прощание с военнослужащим состоится 8 мая в Петрозаводске. Александр Чучко будет похоронен на Аллее Славы на Сулажгорском кладбище.

Ранее сообщалось о том, что в ходе проведения специальной военной операции погиб житель Кемского округа Роман Силичев.