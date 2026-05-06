Свидетеля преступления ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска устанавливает личность мужчины, запечатленного на фотографии. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек мог стать свидетелем преступления. Всех, кто узнал мужчину, просят связаться с полицией. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось о том, что в Питкяранте женщина потратила деньги с чужой банковской карты и пойдет под суд.