Гараж с автомобилями выгорел в Петрозаводске

Во вторник, 5 мая, в 14:46 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в гаражах на улице Ладожской в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место выехали четыре единицы техники и 13 специалистов. В результате возгорания в одном из гаражей помещение выгорело на площади 28 квадратных метров. Также серьезно пострадали два автомобиля. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что благоустройство дворов стартовало в Петрозаводске.