Карелия вошла в число регионов, где чаще всего совершали преступления

Карелию включили в число регионов, где за три месяца больше всего нарушали закон.

В первом квартале 2026 года в общей сложности в России было совершено более 396 тысяч преступлений, это 27,1 правонарушений на десять тысяч граждан. Как пишет РИА Новости со ссылкой на статистку МВД, на Алтае на десять тысяч граждан приходится 44,7 преступления, на Чукотке - 43,7, в Карелии - 41,7.

Также чаще всего закон нарушали в Кировской и Сахалинской областях, Хакасии, Магаданской и Томской областях. Реже всего за три месяца преступления совершали в Калмыкии, Чечне и Дагестане.