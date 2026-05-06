Связь в карельском городе оборвалась из-за дорожных работ

В Костомукше устранили аварию, мобильная связь вернулась к абонентам «Мегафона».

О проблемах с мобильной связью накануне сообщал глава Костомукши. Проводились ремонтные работы. 6 мая сотовый оператор сообщил редакции «Петрозаводск говорит» о восстановлении работы мобильных сервисов.

«В связи с обрывом ВОЛС из-за дорожных работ жители Костомукши могли наблюдать ухудшение связи. Работа всех сервисов уже восстановлена. Сейчас сеть «МегаФона» функционирует в штатном режиме», - отметили в компании.