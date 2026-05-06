Водитель наехал на велосипедиста и сбежал с места ДТП в Петрозаводске

51-летний велосипедист пострадал в аварии в Петрозаводске. Второго участника дорожного происшествия пока не установили.

Инцидент случился 4 мая в 21:46 в районе дома № 17 по улице Лесная. Водитель наехал на велосипедиста, о случившемся в дорожную полицию не сообщил и покинул место аварии. Водитель двухколесного транспорта получил телесные повреждения. Обстоятельства дорожного инцидента устанавливают.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о велосипедисте, наехавшем на двухлетнего ребенка в районе городской набережной. Велосипедист также уехал.