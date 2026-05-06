06 мая 2026, 10:37
Происшествия

Людей эвакуировали из горящей многоэтажки в Петрозаводске

В МЧС раскрыли подробности вечернего пожара на Ключевой
Фото МЧС Карелии

В МЧС Карелии раскрыли подробности серьезного пожара, произошедшего вечером 5 мая на восьмом этаже 14-этажного дома на улице Ключевой в Петрозаводске.

По данным ведомства, во время тушения возгорания из здания были эвакуированы двое взрослых и один ребенок. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Были повреждены балкон и кухня одной из квартир.

Напомним, в тот же день в Петрозаводске выгорел гараж с автомобилями на улице Ладожской.

