Людей эвакуировали из горящей многоэтажки в Петрозаводске

В МЧС Карелии раскрыли подробности серьезного пожара, произошедшего вечером 5 мая на восьмом этаже 14-этажного дома на улице Ключевой в Петрозаводске.

По данным ведомства, во время тушения возгорания из здания были эвакуированы двое взрослых и один ребенок. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Были повреждены балкон и кухня одной из квартир.

Напомним, в тот же день в Петрозаводске выгорел гараж с автомобилями на улице Ладожской.