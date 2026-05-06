Пролежавший больше века клад нашли в российском регионе

На территории объекта культурного наследия «Черкасский городок XVI–XIX вв.» в станице Старочеркасской археологи нашли тайник с предметами старины, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева.

По данным источника, на дне старинного колодца глубиной пять метров были обнаружены три больших бронзовых таза и миска, которая, предположительно, выполнена из серебра и весит чуть более килограмма.

Сообщается, что клад связан с легендой о местной жительнице — казачке Мартыновой, которая во время прихода «красных» в станицу собрала все ценные вещи и сбросила их в колодец. Слухи о спрятанном сокровище ходили больше ста лет и только теперь подтвердились.