06 мая 2026, 11:04
Пролежавший больше века клад нашли в российском регионе
Женщина в Ростовской области сбросила ценные вещи в колодец, чтобы уберечь их от «красных»
Фото: freepik
На территории объекта культурного наследия «Черкасский городок XVI–XIX вв.» в станице Старочеркасской археологи нашли тайник с предметами старины, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева.
По данным источника, на дне старинного колодца глубиной пять метров были обнаружены три больших бронзовых таза и миска, которая, предположительно, выполнена из серебра и весит чуть более килограмма.
Сообщается, что клад связан с легендой о местной жительнице — казачке Мартыновой, которая во время прихода «красных» в станицу собрала все ценные вещи и сбросила их в колодец. Слухи о спрятанном сокровище ходили больше ста лет и только теперь подтвердились.