06 мая 2026, 10:50
Электричество исчезло утром в крупном районе Петрозаводска
На Голиковке устраняют аварию на централизованных сетях
Сегодня в 10:10 в Петрозаводске без света остался район Голиковка. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба города.
По данным ЕДДС, причиной отключение электричества стала авария на централизованных сетях. Ведутся восстановительные работы, их планируют завершить до 12 часов.
