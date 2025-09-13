Житель Карелии отсудил у заповедника «Кивач» полмиллиона рублей

Житель Костомукши сломал ногу на водопаде Кивач и отсудил у заповедника компенсацию морального вреда. Об этом сообщает издание 64 параллель.

В июле 2024 года житель Костомукши посетил заповедник «Кивач». Во время осмотра водопада его нога застряла между двух скальных выступов, расположенных на площадке возле водопада. Мужчина потерял равновесие, упал и сломал ногу. После длительного лечения он обратился в суд с иском о компенсации морального вреда.

Суд установил, что в результате падения на территории заповедника мужчина получил травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью. При этом ответчик не принял должных мер к обеспечению безопасности посетителей заповедника.

Костомукшский городской суд постановил взыскать с заповедника «Кивач» в пользу костомукшанина компенсаци морального вреда в размере полумиллиона рублей.

Ранее мы рассказывали, что Олонецкий суд отказал в компенсации морального вреда за случайно сделанную операцию.