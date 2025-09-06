06 сентября 2025, 13:01
Общество

Житель Карелии Александр Ковалевский погиб в зоне СВО

В Эссойле простятся с погибшим земляком
Погибший военный
Фото администрации Эссойльского сельского поселения

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Александр Ковалевский. Об этом сообщает администрация Эссойльского сельского поселения.

Военнослужащему было 35 лет. Он прослужил по контракту около полутора лет и погиб 26 июля этого года.

Церемония прощания с погибшим бойцом СВО состоится 8 сентября в поселке Сяпся.

Ранее сообщалось о гибели в ходе СВО Александра Яковчука из Костомукши.

Эссойла
СВО
погибший
военнослужащий
новости Карелии