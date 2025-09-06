06 сентября 2025, 13:01
Житель Карелии Александр Ковалевский погиб в зоне СВО
В Эссойле простятся с погибшим земляком
Фото администрации Эссойльского сельского поселения
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Александр Ковалевский. Об этом сообщает администрация Эссойльского сельского поселения.
Военнослужащему было 35 лет. Он прослужил по контракту около полутора лет и погиб 26 июля этого года.
Церемония прощания с погибшим бойцом СВО состоится 8 сентября в поселке Сяпся.
Ранее сообщалось о гибели в ходе СВО Александра Яковчука из Костомукши.