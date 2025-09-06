06 сентября 2025, 14:09
Чиновники предлагают жить людям в Карелии на 8590 рублей в месяц
Названа стоимость минимального набора продуктов в нашей республике
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Карелиястате назвали стоимость минимального набора продуктов питания в республике на одного человека. Данные за июль 2025 года приводятся на сайте ведомства.
Так, стоимость продуктовой корзины в июле составила 8589 рублей. Чиновники уверены, что на эти деньги человек способен прожить целый месяц.
Отмечается при этом, что стоимость продуктовой корзины за полгода выросла на 8,1%.
