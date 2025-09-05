05 сентября 2025, 15:38
Названы наиболее подорожавшие в Карелии с начала года продукты
Цены на различные напитки растут в республике
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Карелиястате рассказали об изменении цен на продукты питания с начала года. Названы наиболее подорожавшие товары, данные приводятся на сайте ведомства.
Так, в 2025 году сильнее всего подорожали в нашей республике чай, кофе, какао - на 17,7%. Также подскочили цены на фрукты и цитрусовые - на 14,1%. Алкогольные напитки стали дороже на 10,8%.
В то же время с начала года в Карелии подешевели яйца и овощи, отмечается в материале ведомства.
Ранее сообщалось, что бензин продолжает стремительно дорожать в нашей республике.