Подросток убил молотком свою мать в российском регионе

В Нижегородской области подросток зверски убил собственную мать. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, трагедия случилась в Выксе в августе. Ребенок нанес своей матери множественные удары молотком по голове, та умерла. Юноша скрылся на территории другого региона. Убитую нашел через две недели ее брат, обеспокоенный тем, что женщина не отвечает на звонки.

Подозреваемый был задержан. Его арестовали. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

