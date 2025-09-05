05 сентября 2025, 18:00
Беломорчанин разозлился на женщину и ударил ее ножом
Беломорчанин признал вину за поножовщину в суде
Фото: freepik // fabrikasimf
46-летний житель Беломорска напился, поссорился с женщиной и нанес ей удары ножом. За это его привлекли к уголовной ответственности и лишили свободы, сообщила пресс-служба Беломорского районного суда.
Подсудимый нанес раны в грудную клетку несколько раз. Причиненный вред был классифицирован как тяжкий. Мужчина раскаялся в содеянном. Уголовное дело было возбуждено по п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года с установлением определенных обязанностей.