Беломорчанин разозлился на женщину и ударил ее ножом

46-летний житель Беломорска напился, поссорился с женщиной и нанес ей удары ножом. За это его привлекли к уголовной ответственности и лишили свободы, сообщила пресс-служба Беломорского районного суда.

Подсудимый нанес раны в грудную клетку несколько раз. Причиненный вред был классифицирован как тяжкий. Мужчина раскаялся в содеянном. Уголовное дело было возбуждено по п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года с установлением определенных обязанностей.