Умер знаменитый хоккеист

Умер знаменитый канадский хоккеист Кен Драйден. Ему было 78 лет. О смерти спортсмена сообщает сайт НХЛ.

Отмечается, что в течение долгого времени бывший хоккеист клуба «Монреаль Канадиенс» боролся с онкологическим заболеванием.

Кен Драйден участвовал в суперсерии-1972. Он играл на позиции голкипера. Спортсмен шесть раз выигрывал Кубок Стенли.

