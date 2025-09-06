06 сентября 2025, 12:34
Умер знаменитый хоккеист
Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден умер в возрасте 78 лет
Фото: «Петрозаводск говорит»
Умер знаменитый канадский хоккеист Кен Драйден. Ему было 78 лет. О смерти спортсмена сообщает сайт НХЛ.
Отмечается, что в течение долгого времени бывший хоккеист клуба «Монреаль Канадиенс» боролся с онкологическим заболеванием.
Кен Драйден участвовал в суперсерии-1972. Он играл на позиции голкипера. Спортсмен шесть раз выигрывал Кубок Стенли.
