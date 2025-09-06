Автомобиль улетел с трассы в Карелии

Сегодня ранним утром в Беломорском округе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

По данным источника, в 5:40 на дороге Сосновец-Летнереченский автомобиль вылетел в кювет. Спасатели проверили машину, с ней было все в порядке.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль загорелся на предприятии в Карелии.