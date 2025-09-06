06 сентября 2025, 11:58
Автомобиль улетел с трассы в Карелии
В Беломорском округе спасателей поднимали по тревоге
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня ранним утром в Беломорском округе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.
По данным источника, в 5:40 на дороге Сосновец-Летнереченский автомобиль вылетел в кювет. Спасатели проверили машину, с ней было все в порядке.
В результате инцидента никто не пострадал.
