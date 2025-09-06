06 сентября 2025, 10:40
Автомобиль загорелся на предприятии в Карелии
Пожарные Костомукши ликвидировали возгорание
Фото МЧС по РК
Утром 5 сентября в Костомукше произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 11:05. Пожар вспыхнул на промышленной площадке «Карельского окатыша». На пожар выехали три единицы техники и девять специалистов.
В результате пожара был поврежден редуктор. Предположительной причиной ЧП стал аварийный режим работы электропроводки.
