Водитель и полиция не оценили бесстрашие пешехода в Петрозаводске

Бесстрашный пешеход переходил перекресток на красный сигнал светофора. От травм его спасла реакция водителя.

Опасный момент на перекрестке улиц Антикайнена-Гоголя запечатлела камера наблюдения. В кадр попало, как на тротуаре покачивается пешеход. В какой-то момент он начинает переходить дорогу и едва не попадает под двигавшуюся машину. Из нее вышел водитель, позвонил в полицию и не дал далеко уйти пешеходу.

Решившим перейти дорогу на красный сигнал светофора оказался 26-летний парень. Дорожные полицейские составили на него административный протокол и объяснили, как надо переходить дорогу. Теперь пешеходу-нарушителю придется заплатить штраф.