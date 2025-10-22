Мужчина срубил дерево и случайно убил проезжавшего поблизости водителя

В Сортавале вынесли приговор мужчине, который случайно убил человека.

Трагедия произошла в начале года в Сортавальском округе. 33-летни мужчина спиливал бензопилой деревья вблизи дороги в Ладожском лесничестве. Он не принял достаточных мер для соблюдения безопасности, а также проигнорировал необходимость механизированного способа валки леса, рассказали в Следкоме Карелии. Одна ель, которую он спилил, упала на проезжавший по дороге автомобиль. Водитель не выжил.

«В результате неосторожных действий фигуранта водителю автомобиля были причинены травмы головы и шеи несовместимые с жизнью»,

- сообщили следователи.

Вальщик свою вину признал. Суд приговорил его к году ограничения свободы. Также он должен будет выплатить потерпевшей стороне более 3,5 млн рублей.