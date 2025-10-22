Найден мертвым пропавший в Карелии 66-летний мужчина

Пропавший в Карелии 66-летний мужчина найден мертвым. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, пожилой человек 19 октября отправился на моторной лодке на рыбалку в Кондопожском районе и исчез. О его поисках было объявлено 21 октября.

Волонтеры не сообщили, где и при каких обстоятельствах было обнаружено тело нашего земляка.

